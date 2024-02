Fußball-Landesliga SV Hö.-Nie. startet Abschiedstournee auf Kunstrasenplatz des SV Rees

Die Abschiedstournee des Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter kann beginnen. Der Startschuss erfolgt am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasen an der Reeser Ebentalstraße, weil die heimische Düffelsmühle unter Wasser steht. Nahezu sinnbildlich für den abgeschlagenen Tabellenletzten, der in der Liga längst abgesoffen ist, in der Winterpause fast alle Leistungsträger verloren hat und in den restlichen immerhin noch 18 Begegnungen nur um Schadensbegrenzung bemüht sein kann.