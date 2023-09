Fußball-Bezirksliga Uedemer SV kann mit Nullnummer leben

Während der ersten halben Stunde war der Uedemer SV spielbestimmend. Zweimal musste der Gastgeber in höchster Not auf der Linie klären. In den letzten Minuten der ersten Hälfte kam der SV Haldern immer besser ins Spiel und hätte ebenfalls in Führung gehen können. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Uedem kam besser aus den Startlöchern, die größte Chance hatte jedoch der SV Haldern in der Nachspielzeit. Da war es wenig überraschend, dass USV-Coach Martin Würzler mit Ergebnis einverstanden war. „Das 0:0 geht vollkommen in Ordnung. Wir können sehr gut damit leben – gerade bei diesen Wetterverhältnissen.“