Spannende Duelle im Kreis Kleve Diese Fußball-Spiele sollten sie am Wochenende im Blick haben

SV Straelen II – RSV Praest (Sonntag, 15 Uhr) Angeschlagene Boxer sind besonders gefährlich. Vor allem dann, wenn sie auch noch mit Verstärkung rechnen dürfen. Der sieglose Gastgeber von der Römerstraße, der nach vier Partien bereits in der Abstiegszone festhängt, wird wahrscheinlich wie schon beim Zehn-Tore-Spektakel in Sevelen mit einigen Spielern aus dem Oberliga-Kader antreten. Viel hängt davon ab, ob die Grün-Gelben endlich ihre Abwehrprobleme in den Griff bekommen – aktuell ist die Mannschaft mit 15 Gegentoren die Schießbude der Bezirksliga. Der Gegner aus Emmerich strebt eine ruhige Saison mit leichter Tendenz nach oben an. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Verantwortlichen um Trainer Roland Kock Marco Cvetkovikj von der Kalkarer Düffelsmühle geholt. Der 36-Jährige ist topfit und immer in der Lage, eine Mannschaft mitzureißen. Beim 2:0 gegen den 1. FC Kleve II erzielte der Angreifer beide Treffer – an der Römerstraße ist die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte geplant.