Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Grieth muss sich in der Defensive steigern

Trainer Thomas von Kuczkowski hofft auf eine Saison ohne Corona-Unterbrechung. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Trainer Thomas von Kuczkowski hofft, sich mit dem Team für die Aufstiegsrunde qualifizieren zu können. Im Tor gibt es einen Bruderkampf.

Nur sieben Spiele konnte Aufsteiger SV Grieth in der vergangenen Saison in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern bestreiten, ehe die Pandemie den Amateursport stoppte. Für Trainer Thomas von Kuczkowski war dies einer der Gründe, auch in der nun anstehenden Spielzeit in Grieth an der Linie zu stehen. „Es hat ja eigentlich keine Spielzeit stattgefunden. Aber ich möchte auf jeden Fall ein komplettes Jahr mit der Mannschaft arbeiten“, sagt er.

Beim Saisonabbruch stand der Neuling auf Platz sechs. Von Rang fünf, der die Teilnahme an der Aufstiegsrunde bedeutet, trennte ihn nur ein Zähler. Die Mannschaft sei, so der Coach, zusammengeblieben und habe sich in der ersten Phase der Vorbereitung auch sehr motiviert gezeigt. Deshalb peilt der SV Grieth an, sich in der kommenden Spielzeit in ähnlichen Tabellenregionen aufzuhalten.

Dabei kann von Kuczkowski zwei neue Spieler im Team begrüßen. In Marcel Kropmann wechselt ein robuster Abwehrspieler von Rheinwacht Erfgen zum SV Grieth. Zudem konnte Routinier Tobias Thünnissen reaktiviert werden. „Wir wollen an die Leistungen vor dem Saisonabbruch anknüpfen und uns natürlich weiterentwickeln. Das bedeutet aber auch, dass wir uns im defensiven Bereich steigern müssen. Hier ist die Mannschaft auf einem guten Weg. Und ich denke, dass die beiden Neuzugänge uns in diesem Bereich zu mehr Stabilität verhelfen können“, sagt Thomas von Kuczkowski.

Im Tor wird es einen Bruderkampf zwischen Benedikt (23 Jahre) und Christoph Lümmen (26) geben. Wer die Nummer eins des Teams wird, ist noch völlig offen. Der Hoffnungsträger im Angriff ist Jamie Caspers. Er erzielte in der vergangenen Saison bei seinen sechs Einsätzen beachtliche zehn Treffer.

Eine Herausforderung sieht von Kuczkowski mit den Saisonstart am 21./22. August nicht nur auf sein Team, sondern auf viele Mannschaften zukommen. „Die Sommerferien sind dann zu Ende. Und viele Spieler planen dann ihren Urlaub. Ich bin gespannt wie sich die Teams in den ersten Wochen präsentieren werden“, sagt er.