Fußball-Kreisliga A Von vorne bis hinten noch jede Menge Arbeit

Und so ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass der SV Grieth nach acht Spieltagen auf Rang 14 und damit auf einem Abstiegsplatz steht. „Wir bekommen einfach zu viele Gegentore“, bringt Peter Franke das große Manko auf den Punkt. „Es sind immer wieder individuelle Fehler, die uns um den Lohn einer eigentlich guten Defensivarbeit bringen.“ Ein Paradebeispiel dafür gab’s am Montag beim 1:2 gegen den SV Walbeck. 45 Minuten lang hatte der SV Grieth dem Gegner praktisch keine Chance ermöglicht. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte geriet der Klärungsversuch eines Griether Verteidigers zur perfekten Flanke für den Walbecker Luca Wienhofen, der sich per Kopf mit dem Treffer zum 1:0 bedankte.