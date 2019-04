Fußball : SV Grieth kann die Titelhoffnungen begraben

Kreis Kleve. Fußball-Kreisliga B 2 Kleve-Geldern. Fortuna verliert.

Fortuna Keppeln - TSV Weeze II 0:1 (0:1): „Wir hätten zur Halbzeit auch nach Aussagen der Weezer mindestens 3:0 führen müssen, hatten aber Pech mit einem Pfostentreffer. Außerdem versagten unseren Stürmern in Eins-zu-Eins Situationen mit dem gegnerischen Torhüter die Nerven. Der zweite Durchgang war ausgeglichen, mit Chancen hüben wie drüben. Uns fehlt einfach das Spielglück“, haderte Fortunas Coach Ottmar Döllekes mit den Fußballgöttern. So entschied in Minute 30 der Treffer des Weezers Nick Schwarma die Begegnung. Die Keppelner haben weiterhin acht Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

SV Grieth - BV DJK Kellen II 2:4 (1:2). „Es sind zwar noch einige Partien zu absolvieren, aber wir können unsere Titelhoffnungen nach dieser Pleite eigentlich begraben. Wir sind gut in die Partie reingekommen, doch durch individuelle Abwehr- und Torwartfehler schenken wir unseren Gegner die Treffer. Gleichzeitig haben wir klarste Tormöglichkeiten versemmelt. Die Kellener waren cleverer, obwohl sie nicht viel besser waren als wir. Heute hat uns das Spielglück verlassen, trotzdem fehlt uns auch ein Stück an Qualität“, war SVG-Trainer Sascha Horsmann sehr enttäuscht von seiner Truppe. In Minute 12 brachte Michal Kaczmarek seine Farben in Front. Jason Michels (32.) konnte für die Hausherren ausgleichen, doch im Gegenzug war BV-Torjäger Przemyslaw Zarnowski zur Führung zur Stelle. Kaczmarek und Zarnowski stellten auf 2:4, ehe René Ebben (79.) Ergebniskosmetik betrieb.