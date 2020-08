Fußball : Thomas von Kuczkowski lobt seine neue Mannschaft

Kalkar Der neue Trainer des SV Grieth, der nach sieben Jahren zurück in der Kreisliga A ist, ist angetan vom Engagement seiner Mannschaft. Er peilt mit dem Team den Klassenerhalt an.

Nach sieben Jahren in der Fußball-Kreisliga B ist der SV Grieth ins Kreisliga-Oberhaus zurückgekehrt. Allerdings ohne Trainer Kai Horsmann, der in den vergangenen drei Jahren für die sportlichen Erfolge der Griether verantwortlich zeichnete. Er schloss sich mit seinen Co-Trainern Kai Horsmann und Dennis Reintjes dem SV Rindern an und übernahm dort die zweite Mannschaft. Als Nachfolger konnte der SV Grieth in Thomas von Kuczkowski einen namhaften Übungsleiter verpflichten. Zuletzt war der 47-jährige beim Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter aktiv.