Fußball : SV Grieth gewinnt hitziges Kellerduell

Kalkar In der Kreisliga A gwinnt die Mannschaft mit 2:0. Der Schiedsrichter hat eine Menge zu tun. Er schickt drei Spieler vom Platz und verteilt sieben Gelbe Karten.

Beide Teams gingen hoch motiviert in die Partie. Der Gast aus war zu Beginn aber etwas übermotiviert. Denn nach einem Foulspiel ließ sich der Griether Jeffrey Steinhage zu einer Tätlichkeit verleiten und sah folgerichtig die Rote Karte. Der Gastgeber versuchte, das Spiel in die Breite zu ziehen, doch zunächst stand die gegnerische Abwehr sicher.

Die erste Großchance der Wisseler vergab nach 26 Minuten Kevin Bolten, der bei seinem Kopfball nicht mehr richtig hinter den Ball kam. Sieben Minuten später folgte dann fast die Führung für den Gast. Maik Joosten setzte sich gegen drei Verteidiger durch, doch sein Schuss wurde kurz vor der Torlinie von Tobias Verfürth geklärt. Kurz vor dem Seitenwechsel gab es eine Chance für Wissel, doch der Griether Torwart Christoph Lümmen parierte gekonnt. Nach der Pause hatten beide Teams dann gute Chancen, doch ein Tor wollte nicht fallen. Der BV Sturm Wissel erhöhte den Druck, doch traf nur zweimal den Pfosten. In der 78. Minute ging der Gast per Elfmeter in Führung. Nach klarem Foulspiel an Niklas Hoffmann verwandelte Jamie Caspers sicher. Und für die Wisseler kam es noch schlimmer. Wegen einer Tätlichkeit sah Lucas Stab richtigerweise die Rote Karte, nach der anschließenden Rudelbildung musste zudem der Wisseler Kapitän Tim Huewels mit Gelb-Rot vom Platz. Die zwei Gelben Karten für Grieth nach dieser Aktion blieben ohne Folgen. Niklas Hoffmann sorgte in der 89. Minute per Strafstoß für die Entscheidung.