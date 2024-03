Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern Trainer Peter Franke hört beim SV Grieth auf

Peter Franke wird seine Arbeit als Coach beim Fußball-A-Ligisten SV Grieth nach dieser Saison beenden. Auch die beiden Co-Trainer Stefan Osman-Reinkens und Gregor Akkerman hören dann auf. Allerdings wird Franke, der im zweiten Jahr beim SV Grieth an der Linie steht, in einer anderen Fuktion, die noch genauer definiert werden muss, weiter für den Verein aktiv sein. Routinier Stefan Osman-Reinkens bleibt als Back-up-Spieler ebenfalls in Grieth, Gregor Akkerman wird den Klub dagegen verlassen.