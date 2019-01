Hallenfußball: 30. Hallenturnier um den Klever Flockdruck-Cup

Kleve-Kellen SV Donsbrüggen ist am Samstag in Kellen Ausrichter.

(RP) Am Samstag, 5. Januar, veranstaltet der SV 06 Donsbrüggen e.V. in der Sporthalle Kellen, Am Postdeich, ihr 30. Hallen-Fußball-Turnier um den Klever Flockdruck Cup. In der Gruppe A spielen SV 06 Donsbrüggen II, TuS Kranenburg, 1. FC Kleve II, BV DJK Kellen und SV Schottheide-Frasselt. In der Gruppe B stehen sich die Mannschaften vom SV Siegfried Materborn, SV 06 Donsbrüggen I, SV Nütterden, Rheinwacht Erfgen und SGE Bedburg-Hau II. Titelverteidiger des Turnieres ist der SV 06 Donsbrüggen I, der im Vorjahresfinale den 1. FC Kleve II nach Siebenmeterschießen bezwingen konnte. Das Turnier beginnt um 11.30 Uhr mit dem Spiel SV Schottheide – Frasselt gegen BV DJK Kellen. Ab ca. 16.30 Uhr starten dann die Halbfinal-Begegnungen und ermitteln den Sieger des Turniers. Der Veranstalter freut sich auf ein spannendes und faires Turnier und möchte sich auf diesem Wege schon einmal bei allen Sponsoren, Gönnern und Helfern recht herzlich für Ihr Engagement bedanken. Die anschließende Siegerehrung findet im Platzhaus Donsbrüggen, Am Sportpark Nössling ab 20 Uhr statt, zu der nochmals alle Mannschaften mit Trainern, Betreuern und Fans recht herzlich einladen sind.