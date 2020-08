Fußball : SV Donsbrüggen setzt auf die Jugend

Kleve Kreisliga A: Gleich sieben Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sind in die erste Mannschaft aufgerückt. Der neue Trainer Maik Kozak will damit auch ein Zeichen setzen.

Der SV Donsbrüggen geht unter einer neuen sportlichen Leitung in seine dritte Saison in der Fußball-Kreisliga A in Folge. Meik Kozak löste Christian Roeskens ab, der zu seinem Heimatverein SV Rindern zurückgekehrt ist. Für den 35-jährigen Meik Kozak ist dies nach zwei Jahren als Co-Trainer von Marco Schacht in Wissel seine erste Saison als verantwortlicher Coach im Seniorenbereich. Bereits vor zwei Jahren gab es Kontakte zwischen den Verantwortlichen des SVD und dem neuen Übungsleiter. Doch private Gründe verhinderten seinerzeit ein Engagement.