Hallenfußball: Vasovic schreibt Geschichte

Kleve-Kellen 30. Hallenturnier um Klever Flockdruck-Pokal: Der B-Ligist TuS Kranenburg überzeugt und siegt beim Hallenfußballturnier des SV Donsbrüggen. Für Trainer Dragan Vasovic schließt sich beim Bandenkick ein Kreis.

„Fußball ist attraktiv, Hallenfußball ist noch attraktiver“, sagte Franz Beckenbauer 1985. Schließlich könne seine National-Elf so der leidigen Abseits-Regel entkommen. Doch nicht nur die veränderten Statuten machen den Budenzauber so attraktiv.

„Wir haben erstmalig den Futsal-Ball eingeführt, der den Verlauf der Partien tatsächlich deutlich geändert hat“, sagt Veranstalter und Trainer Joachim Theunisse. So wurden viele Spiele bei einem Stand von 1:0 abgepfiffen – ansonsten eine Rarität beim Hallenfußball. „Der Verlauf des Turniers war so deutlich spannender, ausgeglichener, denn häufig galt: Wer das erste Tor schießt, dürfte auch als Sieger vom Platz gehen.

„Die besten Mannschaften aus dem Klever Umkreis gingen an den Start“, sagt Theunisse. Von Beginn an zeichnete sich ein Zweikampf zwischen SV 06 Donsbrüggen und TuS Kranenburg um die Krone ab. Insbesondere die Elf von Dragan Vasovic steigerte sich im Spielverlauf zunehmend. Trotz Feldüberlegenheit drohten sie im Halbfinale allerdings über die Zweitvertretung der SGE zu stolpern, die sich vor dem Tor effektiv zeigte und zwei Mal in Führung ging. Mit einem glänzenden Schlussspurt und einem sehenswerten Doppelpack von Jan Pietersma reichte es aber doch zum Finaleinzug.