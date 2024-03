Neuling verspielt letzte Chance Der Abstieg der SV Bedburg-Hau ist besiegelt

Die SV Bedburg-Hau hat die letzte Chance auf den Klassenerhalt in der Volleyball-Verbandsliga der Frauen verspielt. Der Neuling musste sich in der Heimpartie gegen den VC Borbeck II knapp mit 2:3 (13:25, 26:24, 25:21, 21:25, 11:15) geschlagen geben. Nur bei einem Sieg hätte er weiter die Möglichkeit gehabt, den Gegner am letzten Spieltag noch vom Relegationsrang verdrängen zu können.