Volleyball-Teams im Abstiegskampf Neue Hoffnung für die SV Bedburg-Hau

Weniger gut lief es beim Gastgeber in der Mitte des zweiten Durchgangs. Derk Wetzold sah sich gezwungen, bei Rückstanden von 12:15 und 14:22 jeweils eine Auszeit zu nehmen. Ähnlich eng wie im Satz zuvor wurde es aber nicht mehr. In Abwehr, Block und Angriff setzten sich die Volleys dann wieder besser in Szene. Düsseldorf hielt mit starker Abwehrarbeit sowie der guten Ballverteilung von Zuspieler Marcel Rauh dagegen. Wie in Durchgang eins lief es so auf ein packendes Satzfinale hinaus, das mit 25:23 an den Favoriten ging.