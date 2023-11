Volleyball-Verbandsliga Eine Belohnung für die SV Bedburg-Hau

Weiterer Schlüssel zum Erfolg gegen den Tabellenzweiten war der beeindruckende Einsatz der Mannschaft in der Defensive. „Vor allem Anna Krauß hat in der Abwehr sehr stark gespielt“, hob die Trainerin die Leistung ihre Libera besonders hervor. Auch Rieke Scheidtweiler habe einen „gehörigen Anteil“ am Erfolg über das Team von der Essener Margarethenhöhe gehabt.