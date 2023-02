Volleyball Für die SV Bedburg-Hau ist ein Sieg Pflicht

Herausforderungen unterschiedlicher Qualität warten am Wochenende auf die Kleverland Volleys in der Volleyball-Verbandsliga der Männer und die SV Bedburg-Hau in der Frauen-Landesliga. Die Volleys empfangen am Samstag um 17.30 Uhr in der Sporthalle an der Antoniterstraße den sieglosen Tabellenletzten Moer­ser SC II. Für Coach Derk Wetzold und seine Schützlinge ist klar, dass sie als Favorit in die Partie gegen den designierten Absteiger gehen.