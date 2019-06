Jugendfußball : SV Bedburg-Hau: Tolle Entwicklung der Fußballjunioren

Sichtungstraining bei der Sportvereinigung Bedburg-Hau. Die Fußballjugendabteilung hat sich gemacht. Foto: SV Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Die Fußballjunioren der SV 1923/27 e. V. Bedburg-Hau treiben die tolle Entwicklung der letzten Jahre weiter kontinuierlich voran.

(RP) Viele ehrenamtliche Helfer hat Jugendobmann Jochen Verrieth mittlerweile um sich versammelt, die neben dem Ablauf des normalen Spielbetriebs auch außerhalb für ein reges Vereinsleben sorgen.

Die Fußballjunioren der SV Bedburg-Hau bieten seit vielen Jahren Fußball für Jedermann. Erlebnisorientiert für Kinder, wo der Spaß am Fußball absolut im Vordergrund steht, aber auch Leistungsorientiert. Von den D- bis zu den A-Junioren treten die Teams in einer Spielgemeinschaft mit dem Ortsnachbarn SGE 05 Bedburg-Hau an. Die jeweils 1. Mannschaften dieser Altersklassen spielen durchgängig in den Kreisleistungsklassen.

Überaus talentierte Kinder können somit Jahr für Jahr in ihrer Heimatgemeinde auf einem konstant hohen Niveau spielen und den Lockruf anderer Vereine widerstehen. Dieses spiegelt sich dann letztendlich auch in den sportlichen Ergebnissen wider. So konnten sich die B-Junioren in der abgelaufenen Spielzeit vor dem SV Straelen die Kreismeisterschaft sichern.

Die gute Nachwuchsarbeit der Grün-Weißen hat sich zwischenzeitlich auch im Umkreis herumgesprochen. Neben den zahlreichen eigenen Talenten zeigen sich immer häufiger Kinder auch außerhalb der Gemeinde Bedburg-Hau an der Nachwuchsarbeit des Vereins interessiert. Die Abteilung legt Wert darauf, dass neue Kinder aus eigenem Antrieb den Weg nach Bedburg-Hau finden und verzichtet bewusst auf aktives Scouting. Im Hinblick auf die kommende Saison ist die Abteilung gut aufgestellt und geht mit insgesamt 17 Teams (10 davon in der Spielgemeinschaft mit der SGE) in allen Altersklassen an den Start.

Aber auch abseits des normalen Spielbetriebs ist die Abteilung sehr aktiv. Mit dem Ecke-Schüller-Cup und dem Dietmar-Müller-Hallen-Cup richten die Fußballjunioren der SV Bedburg-Hau bereits seit vielen Jahren zwei große Turniere aus. Im Februar machte erstmals das DFB-Mobil Station bei der Sportvereinigung.

Vom 16. bis 19. Juli findet erstmals auf der Anton-Riepe-Sportstätte jeweils von 10 bis 15:30 Uhr ein Fußball-Feriencamp statt. Das Camp richtet sich an Kids zwischen 6 und 13 Jahre.

Neben altersgerechtes Training ist auch für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gesorgt. Interessenten können ihren Nachwuchs im Internet unter www.fussballschule-grenzland.de anmelden.