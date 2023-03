Volleyball SV Bedburg-Hau bejubelt den nächsten Aufstieg

Die SV Bedburg-Hau legte beim Saisonfinale in der Volleyball-Landesliga der Frauen auf dem Weg zum Gewinn der Meisterschaft im Spiel beim Schlusslicht SG TB Oberhausen/VC Bottrop II in Satz zwei mit einem 20:25 zum 1:1 noch einen kurzen Zwischenstopp ein. Dann aber machte das Team von Trainerin Petra Stockhorst durch zwei klare Satzgewinne mit einem 3:1 (25:23, 20:25, 25:10, 25:14)-Erfolg den Titelgewinn und den Durchmarsch in die Verbandsliga perfekt. Ausgiebig gefeiert wurde das später in der Halle an der Antoniterstraße. Zuvor hatten dort die Kleverland Volleys am letzten Spieltag in der Männer-Verbandsliga das Duell gegen die bereits als Meister feststehenden Kevelaerer SV mit 1:3 (22:25, 26:24, 22:25, 19:25) verloren.