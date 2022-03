Volleyball im Kreis Kleve : SV Bedburg-Hau macht ihr Meisterstück

Bedburg-Hau/Goch Der Frauen-Bezirksligist ist nach dem glatten 3:0-Erfolg gegen den Verfolger am Ziel. Verbandsligist Kleverland Volleys muss nach 0:3-Niederlage weiter zittern.

Trotz der glatten 0:3 (17:25, 7:25, 13:25)-Heimniederlage gegen den VV Humann Essen V stehen die Kleverland Volleys in der Volleyball-Verbandsliga mit zehn Punkten weiter auf dem viertletzten Platz. Der Vorsprung vor dem ersten der beiden Abstiegsplätze beträgt zwei Spieltage vor Schluss aber nur einen Zähler. Den vorletzten Rang nimmt die MTG Horst ein, die aber noch zwei Partien nachholen muss und am letzten Spieltag gegen Schlusslicht Lintorf (sieben Punkte) antritt.

Das bedeutet für die Kleverland Volleys: Ein Sieg ist für die Mannschaft von Spielertrainer Alex Pötzsch in der nächsten Partie bei der MTG Horst (Samstag, 26. März) Pflicht. Ansonsten bleibt sie nur in der Klasse, wenn der punktgleiche VC Borbeck und Schlusslicht Lintorf keines ihrer verbleibenden Spiele mehr gewinnen. Denn ein Sieg der Volleys am letzten Spieltag gegen Spitzenreiter VV Humann Essen IV ist so gut wie auszuschließen.