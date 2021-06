Große Freude bei der Sportvereinigung : Die SV Bedburg-Hau kickt jetzt auf Kunstrasen

Bedburg-Hau Die Mitglieder des Klubs haben bei der Umsetzung des 750.000-Euro-Projektes mit angepackt. Und der neue Vorstand hat für die Zukunft einige Pläne.

Der Kunstrasenplatz der neuesten Generation mit nachhaltigem Kork statt Mikroplastik auf der großzügigen Sportanlage der SV Bedburg-Hau ist ein richtiger Hingucker. Von Februar bis Ende Mai wurde an der Antoniterstraße gewerkelt. Die Arbeiten gingen zügig voran, weil das Wetter mitspielte. Das war auch gut so, da es eine Menge zu tun gab. Denn es musste nicht nur der neue Kunstrasen verlegt werden. Auch ein Zaun und eine LED-Flutlichtanlage sind entstanden. Die Regie beim Arbeitseinsatz für das 750.000-Euro-Projekt hatten die Firma GEO 3 aus Bedburg-Hau und Felix Witzke vom Bauamt der Gemeinde. Und natürlich packten die Mitglieder der SV Bedburg-Hau zu, leisteten unzählige Arbeitsstunden, damit die Fußballer auf künstlichem Grün auflaufen können.

„Glücklicherweise können wir aber sagen, dass wir durch die Austritte und dadurch fehlenden Beitragseinnahmen keine finanziellen Schwierigkeiten hatten und haben. Allen hat während des Lockdowns natürlich der Sport und das Zusammenkommen mit anderen Mitgliedern gefehlt. Vor allem bei den Kindern und Jugendlichen war das der Fall. Jetzt sind alle froh, dass mittlerweile wieder zusammen trainiert werden kann“, so Wilmsen. Die SV Bedburg-Hau hat vier Abteilungen: Fußball, Turnen, Tischtennis und Volleyball. Auf der Anlage befinden sich neben dem Kunstrasen auch zwei Beach-Volleyballfelder in Turniergröße sowie ein kleineres Trainingsfeld.

Die größten Erfolge des Vereins liegen einige Jahre zurück. Die erste Mannschaft lief früher in der Bezirksliga auf, heute in der B-Liga. Die Volleyballerinnen spielten in der Verbandsliga, in der die Herren derzeit noch um Punkte kämpfen. „Demnächst startet mit einer neuen Übungsleiterin eine neue Kinder-Turngruppe mit 30 Kindern“, sagt Jugendleiter Christian Holzing, der ebenfalls seit 2020 im Amt ist. Die Fußball-Nachwuchsteams seien durchweg gut besetzt. Ab der D-Jugend aufwärts gibt es eine Spiel-Gemeinschaft mit der SGE Bedburg-Hau, jede Altersklasse ist mit mindestens zwei Mannschaften bestückt.