Der Neuling bleibt auf Erfolgskurs SV Bedburg-Hau bejubelt Sieg im Top-Spiel

Ähnliches galt in Satz drei. Bis zum 10:14 hielten die Volleys mit. Dann zog der KSV weg. Das kam überraschend, denn in Durchgang zwei hatte sich der Tabellenvierte noch viel stärker präsentiert und im packenden Finale vom 23:23 bis zum 26:26 Chancen auf einen Satzgewinn erspielt. „Da hatten wir gute Aktionen im Block und in der Abwehr. Und auch viel Druck mit Aufschlägen war da. Das haben wir danach leider nicht in den dritten Satz mitnehmen können“, so Wetzold.