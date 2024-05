Eigene Mannschaft in der neuen Saison SV Bedburg-Hau geht wieder eigene Wege

Das ist möglich, da bereits während der laufenden Saison neue Spieler zur Mannschaft gestoßen sind. Zusammen mit den A-Jugendlichen der SV Bedburg-Hau, die in den Seniorenbereich aufrücken werden, ist damit genug Potenzial vorhanden, um wieder eine zweite Mannschaft zu melden, die dann ebenfalls in der Kreisliga C an den Start gehen wird. Sascha Wilmsen, der auch Vorsitzender der SV Bedburg-Hau ist, ist zufrieden. „Die Stimmung im Team ist hervorragend. Das hat sich in dieser Saison auch in entsprechenden Ergebnissen niedergeschlagen. Wir sind auf einem guten Weg zurück zu alter Stärke“, sagt er.