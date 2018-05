Lokalsport: SuS Kalkar hofft auf Kleinspielfelder - neues Vereinslokal

Kleve Eine zufriedenstellende Bilanz konnten bei der Jahreshauptversammlung Vorstand und Mitglieder von SuS 1920 Kalkar ziehen, aber deutlich war erkennbar, dass der Verein mit den gesamtgesellschaftlichen Problemen zu kämpfen hat.

"Erfreulich unspektakulär" - diese Bewertung war für das abgelaufene Jahr passend. In seinem Bericht blickte Vorsitzender Marco van de Löcht daher auch eher nach vorne. Der Vorstand beschäftigt sich in Workshops mit den wichtigsten Fragen des Vereins: Wie können neue Mitgliedern, ehrenamtliche Trainer und Betreuer gewonnen werden? Auch die Frage, welches Sportangebot der Verein unterbreiten soll, wird diskutiert. Einen Schub im Jugendbereich erhofft man sich - auch wenn zuvor viel Eigenleistungen zu erbringen sind - von der Einrichtung eines Kleinspielfeldes. Entsprechende Gespräche mit der Stadt laufen bereits.

Für die Fußballjugend berichtet Ralf Gerard von den verschiedenen Mannschaften, die teilweise unter SuS Kalkar an den Start gehen, die aber auch in Spielgemeinschaften mit Fortuna Keppeln (Mädchen), BV Sturm Wissel oder SV Hö./Nie. kicken. Hier zeigt sich deutlich, dass viele Vereine Schwierigkeiten haben, in ausreichender Zahl Ehrenamtliche zu gewinnen, die Verwaltungsarbeiten, Training und Betreuung übernehmen. Und auch die Zahl der Jugendlichen, die zuverlässig an Training und Meisterschaftsspielen teilnehmen, nimmt mit zunehmendem Alter ab. So werden auch für die neue Saison Spielgemeinschaften in verschiedener Konstellation angestrebt, auch um den jugendlichen Kickern leistungsgerechte Betätigungsmöglichkeiten zu bieten.