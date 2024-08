Euphorie noch nicht verflogen SuS Kalkar freut sich auf Comeback in seinem Wohnzimmer

Der SuS Kalkar ist wieder da. Noch vor zwei Jahren hatte der Verein keine andere Wahl, als die Mannschaft vom Spielbetrieb der Fußball-Kreisliga B abzumelden. Es folgte eine Spielgemeinschaft mit den Leidensgenossen der SV Bedburg-Hau. Engagierte Mitglieder sorgten dafür, dass die Grün-Weißen wieder ein schlagkräftiges Team auf die Beine stellen konnten, das in der abgelaufenen Saison die Rückkehr in die B-Liga perfekt gemacht hat. So sieht‘s kurz vor dem Saisonstart am 18. August gegen BV DJK Kellen aus.