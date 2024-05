Starkes Comeback Plötzlich ist der SuS Kalkar wieder da

In der Folgesaison bildeten sie in der Gruppe zwei der Kreisliga C eine Spielgemeinschaft unter dem Namen SG SV Bedburg-Hau II/SuS Kalkar und landeten am Saisonende auf Rang fünf. Zur jetzt abgelaufenen Saison 2023/24 konnte der SuS Kalkar wieder eine erste Mannschaft mit eigenen Spielern auf die Beine stellen, während die SG unter SG SV Bedburg-Hau/SuS Kalkar II weiter an den Start ging. In der kommenden Spielzeit kämpft die SV Bedburg-Hau wie berichtet ebenfalls wieder alleine um Punkte in der Kreisliga C, da sie genügend Personal zur Verfügung hat.