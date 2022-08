Fehlstart im Dünendorf : Noch keine stürmischen Zeiten beim BV Wissel

Trainer Tobias Engelken strahlt noch Zuversicht aus. Foto: TE

Kalkar Fußball-Kreisliga A: Trainer Tobias Engelken kennt die Ursachen für den Fehlstart und vertraut auf schnelle Besserung. Gegen die SG Kessel/Ho.-Ha. sollen die ersten Punkte her.

Nach vier Spieltagen in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern hat der BV Sturm Wissel die Rote Laterne. Und die nackten Zahlen der Mannschaft aus dem Dünendorf sind ernüchternd. Denn nach vier Spielen ist noch kein Punkt auf der Habenseite. Und das Torverhältnis von 2:23 spricht ebenfalls eine deutliche Sprache.

Der neue Wisseler Trainer Tobias Engelken, der den zum FC Kleve II abgewanderten Marco Schacht vor der neuen Saison ersetzte, hatte sich den Saisonauftakt auch anders vorgestellt. Allerdings bleibt der Coach trotz der bisherigen Resultate noch gelassen. „Ich suche keine Ausreden für den aktuellen Tabellenstand. Allerdings ist die momentane Personalsituation, wie wahrscheinlich auch bei anderen Mannschaften, durch Urlaub, Erkrankungen und Verletzungen sehr angespannt. Allerdings kommt es natürlich auch darauf an, wer gerade nicht zur Verfügung steht.“

Und da hat es die Wisseler in der Anfangsphase der Saison schon ziemlich hart getroffen. So fällt Kapitän und Abwehrchef Tim Hüwels aufgrund einer Rückenverletzung langfristig aus. Engelken hofft, dass er seinen Routinier in der Rückrunde wieder dabei hat. Zudem fehlen in der Wisseler Abwehrkette die eigentlich gesetzten Noel Kanders und Marek Stang, die ebenfalls verletzt sind. Zudem hat Rechtsverteidiger Kevin Bolten nach überstandener Corona-Erkrankung und anschließendem Urlaub noch Trainingsrückstand. Auch Niklas Köhn ist noch angeschlagen.

„Wir mussten in jeder Partie mit einer anderen Defensive spielen, das gibt natürlich nicht unbedingt Sicherheit.“ Allerdings seien nicht alle Partien so deutlich im Spielverlauf gewesen, wie es die Resultate vermuten lassen. „Wir haben in jeder Partie Phasen, die eigentlich deutlich gemacht haben, dass wir wettbewerbsfähig sind. Allerdings reicht das derzeit noch nicht, um am Ende eines Spiels auch etwas Zählbares in den Händen zu haben.“ Trotzdem sei die Stimmung in der Mannschaft gut, natürlich müssen sich alle Aktiven auch mit dem neuen Trainerduo Engelken und Lo Bianco vertraut machen.