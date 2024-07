Prominenter Neuzugang Sturm Wissel setzt auf Tore eines Rückkehrers

Der Neustart ist zumindest halbwegs geglückt. Zwischenzeitlich plagten die Mannschaft auch eine Etage tiefer in der Gruppe 1 der Kreisliga B leichte Abstiegssorgen. Doch in der Endabrechnung sprang mit 36 Zählern und einem Torverhältnis von 68:73 immerhin Platz elf heraus. „Mit unserer Platzierung bin ich nicht ganz zufrieden. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch den Sprung in die obere Tabellenhälfte hätten schaffen können. Aber immer wieder sind Leistungsträger verletzt ausgefallen. Und die mangelnde Erfahrung der Jungs hat bestimmt auch den einen oder anderen Punkt gekostet. Unter dem Strich bin ich jedoch mit der Weiterentwicklung des gesamten Teams zufrieden“, sagt Stefan Stang, der in den kommenden Jahren die Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus schaffen will.