Nachruf : „Stulle“ Janßen war eine Sportclub-Legende

Kleve Im Alter von 72 Jahren ist Willi Janßen gestorben. Der Torwart spielte auch für RWO in der Bundesliga.

In der Schwanenstadt war der Torhüter eine Sportclub-Legende. Der gelernte Kfz-Mechaniker wohnte seit 1976 an der Königsallee, nur einen Steinwurf entfernt vom legendären Platz in der Oberstadt, der Bauland wurde. Die Blau-Weißen zogen zum Bresserberg, wo im Oktober 1968 die Platzeinweihung war. Willi Janßen war von Beginn an ein Blauer, mit sechs Jahren spielte er schon in der Knabenmannschaft von Sportclub Kleve. Bei den Senioren holte Trainer Fritz Claaßen den Keeper in die 1. Mannschaft, wo er in der Saison 1968/69 in der Verbandsliga, der seinerzeit höchsten Amateurliga, zwischen den Pfosten stand. Seine große Chance bekam „Stulle“ nach einem Vorbereitungsspiel des SC gegen Rot-Weiß Oberhausen, als die Blau-Weißen mit 2:1 gewannen. RWO schnappte sich den Klever Torwart, der in der Saison 1972/73 21 Bundesliga-Begegnungen absolvierte, weil Stammspieler Wolfgang Scheid verletzt war. Die „Kleeblätter“ stiegen am Ende ab, Janßen erreichte laut „Kicker“ einen Notendurchschnitt von 2,85.