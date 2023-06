Enttäuschung für Viktoria Goch Warum dem Steintorlauf das Aus droht

Johannes Artz jedenfalls will so lange wie möglich darum kämpfen, „dass Aus der Veranstaltung, die mir ans Herz gewachsen ist, zu verhindern“. Er tut dies auch mit Blick auf die Nachwuchsarbeit der Leichtathletik-Abteilung. „Gerade auch wegen des Steintorlaufs hatten wir sehr gute Kontakte zu Kindergärten und Schulen. Das hat es uns erleichtert, immer wieder Kinder für unsere Abteilung zu gewinnen“, sagt Artz. In der Tat ist der Lauf der Viktoria dafür bekannt, gerade bei den Rennen für Kinder und Jugendliche extrem große Starterfelder zu haben. Johannes Artz will alles versuchen, dass dies 2024 wieder der Fall ist.