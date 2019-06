Leichtathletik : Steintorlauf: 1719 Sportler beim Gocher Volksfest

Goch Die 27. Auflage avancierte zum Kleinod für Breitensportler. Über fünf Kilometer gewann Sonsbecks Marcel Gnoß nach 16:20 Minuten.

Schöner könnte ein Zieleinlauf kaum sein. Unabhängig von der zurückgelegten Strecke oder der benötigten Zeit wurde jeder der 1719 Teilnehmer des 27. Gocher Steintorlaufs im Hubert-Houben-Stadion frenetisch bejubelt, beklatscht und gefeiert. „Wir merken, dass die ganze Stadt Goch hinter diesem Lauf steht“, sagte Johannes Artz, Mitorganisator der ausrichtenden Viktoria Goch. Nur knapp verpassten die Veranstalter den Teilnehmerrekord aus dem Jahr 2013, als 1766 Athleten mit von der Partie waren. Zufrieden war Artz dennoch: „Wir sind die Laufveranstaltung schlechthin für Breitensportler. Bei uns läuft die ganze Familie mit: Oma, Opa, Papa, Mama, Enkelkinder. Es geht uns nicht um die schnellste Zeit, sondern darum, dass man sich überhaupt bewegt.“ Bewegung gab es an der Marienwasserstraße genug. Nicht nur, dass hunderte im 15-Minuten-Takt an der Startlinie auftauchten. Auch auf der Tribüne tummelte sich das lautstarke Publikum. „Heute waren tausende Gocher hier“, sagte Artz.

Der beliebteste Lauf war der über 2000 Meter. 511 Sportler nahmen sich der Strecke an. Die meisten Gruppen hatten eigens für die Veranstaltung T-Shirts gestaltet, die sie von der Konkurrenz unterschied. Personell auffallend gut aufgestellte Gruppen: die Weberstädter CDU, das Anna Stift und der Irmgardis-Kindergarten in Hülm. Die größte Gruppe stellte allerdings das Kolping Karneval Komitee Goch, gleich 48 Mitglieder brachten sie an den Start. Doch damit nicht genug: Mit Max Jürgens hatten die Jecken gleich auch den Sieger des Hobbylaufs in ihren Reihen. Er benötigte für zwei Kilometer 6:22 Minuten und hatte damit fast eine Minute Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, Jannis Görtz aus Marienthal. „Ich wollte gewinnen und habe gewonnen. Es lief im Grunde alles perfekt“, sagte Jürgens. Er habe zuletzt aber auch viel trainiert, sei zudem aufgrund seiner Aktivitäten auf dem Fußballplatz fit. Schnellste Frau über die Hobbystrecke war Manuela Graaf-Loosen von der evangelischen integrativen Kindertagesstätte Goch.