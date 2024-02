Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern Stefan Stang will mit dem BV Sturm Wissel langfristig in die A-Liga zurück

Stefan Stang ist grundsätzlich mit der Entwicklung seines Teams einverstanden, was ein Grund dafür ist, dass er dem Verein mittlerweile die Zusage für eine weitere Saison gegeben hat. Mit dem Tabellenstand ist er jedoch nicht zufrieden. Der Absteiger habe seiner Meinung nach in einigen Begegnungen Punkte verschenkt. „Die Verlängerung haben wir in einem Fünf-Minuten-Gespräch schnell geregelt. Es macht mir Spaß, mit dem jungen Team zu arbeiten. Ich will die Mannschaft weiterentwickeln, damit sie weiter Erfahrung sammelt, um vielleicht in drei bis vier Jahren um den Titel mitspielen zu können“, sagt Stang.