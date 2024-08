Deutliche 0:5-Niederlage Oberligist SSVg Velbert ist für die SGE Bedburg-Hau eine Nummer zu groß

Die Tore Die Defensivtaktik, für die sich SGE-Trainer Jo Voß erwartungsgemäß entschieden hatte, ging nur bis zur 20. Minute auf. Dann erzielte Yasin Kaya nach einer Rechtsflanke per Kopf die Velberter 1:0-Führung. Das 2:0 (36.) für die Gäste war ebenfalls Kopfsache. SGE-Keeper Thore Seifert lenkte einen Ball zunächst noch an die Latte, ehe Robin Hilger das Spielgerät versenkte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Andri Buzolli in der 53. MInute auf 3:0, nachdem sich die Gäste per Doppelpass durch die SGE-Abwehr gespielt hatte. Robin Hilger (70.) gelang sein zweiter Treffer, als die Defensive der Hausherren erneut machtlos war. Den Schlusspunkt des Torreigens setzte Henrik Schümmer (82.), dem in dieser Szene ein unglückliches Eigentor unterlief. Der Außenseiter hatte zwei gute Gelegenheiten. Levon Kürkciyan scheiterte allerdings jeweils am aufmerksamen Velberter Torhüter Marcel Lenz (30. und 55. Minute).