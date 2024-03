Enormer Aufschwung Yoga ist der Renner beim SSV Louisendorf

Schon im Gründungsprotokoll des SSV Louisendorf vom 15. Mai 1964 wurde festgelegt, einen mehrere Sportarten umfassenden Spiel -und Sportverein zu etablieren. Der Klub hat das in die Tat umgesetzt. So entstand eine Fußball-Abteilung mit zwei Seniorenmannschaften sowie einem Jugendteam. Heute spielt die erste Mannschaft des Klubs in der Kreisliga C. Im Jugendbereich kooperiert der SSV schon seit einiger Zeit erfolgreich mit dem Uedemer SV und Fortuna Keppeln in einer Spielgemeinschaft.