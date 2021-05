Reiten : Lisa-Marie Janßen siegt beim Preis der Besten

Lisa-Marie Janßen (RV Keppeln) mit Nashville B bei der Siegerehrung in Warendorf Foto: Tanja Becker/Equitaris

Kreis Kleve Das Talent des RV von Bredow Keppeln zeigt mit Nashville B im packenden Finale große Nervenstärke und gewinnt die Trophäe im Springen für Ponyreiter.

Es war Gänsehaut pur für Arnold Janßen und Eva Müller, als die Nationalhymne auf dem Gelände des Bundesstützpunktes in Warendorf erklang und ihre Tochter Lisa-Marie Janßen im Sattel ihres Schimmelponys Nashville B mit Siegerschärpe zur Ehrung aufmarschiert war. Sie hatte sich beim Preis der Besten im Springen für Ponyreiter den Sieg gesichert. Die Trophäe wanderte damit wieder einmal in den Kreis Kleve, nachdem Tobias Thoenes (2002) und Katrin Eckermann (2006) sie schon errungen hatten. Nun reihte sich die 16-Jährige aus Uedem, die für den Reiterverein von Bredow Keppeln startet, in diese Erfolgsliste ein.