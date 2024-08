Nervenkitzel für Reitsportfreunde Packendes Duell im Parcours: Carolin Ophey gewinnt den Preis von Kevelaer

Eine Premiere feierte die Führzügelklasse für Männer – für die sieben Kandidaten im Viereck gab’s viel Applaus von den Zuschauern. Bereits am Samstag hatte das Mannschaftsspringen für Begeisterung gesorgt. Am Ende hatten die „Rasenspringer“ Victoria-Katharina Kempen, Andrea Schneider, Tim Billion und Ina Langenstein die Nase vorn. Auf Platz zwei landete das Team Keppeln/Aldekerk/Veen. Sophie Dammeyer (Asperden-Kessel) zeigte in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A eine sehenswerte Vorstellung, die mit der Goldschleife honoriert wurde.