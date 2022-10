Reiten : Bundestrainer Otto Becker gibt sein Knowhow weiter

Goch Der Tag mit dem 63-Jährigen auf der Anlange des RFV „von Driesen“ Asperden-Kessel ist ein voller Erfolg und besonders lehrreich. Teilnehmer und Zuschauer bestaunen den Springreit-Olympiasieger und Gewinner des Großen Preises von Aachen.

Pfiffig war die Idee des Vereinsvorsitzenden Wolfgang Kösters, auf der Satteldecke der Pferde die Vornamen der Reiter in großen Buchstaben anzubringen. So konnte der Bundestrainer diese gleich persönlich ansprechen. Das Eis war schnell gebrochen.

Dem Trainingstag mit Otto Becker vorausgegangenen war eine bundesweite Bewerbung. 290 Vereinen machten mit, um ein Training in den Disziplinen Springreiten, Dressur, Vielseitigkeit und Fahren „zu gewinnen“. In der Disziplin zog der RFV „von Driesen“ Asperden-Kessel das große Los. „Allein die Vorbereitungen auf diesen großen Tag hat den Verein noch mal mehr zusammengeschweißt. Alle waren Feuer und Flamme für das, was hier passieren sollte“, sagte Plein, die persönlich von dieser Trainingsarbeit mitgenommen hat, dass es unheimlich wichtig sei, an den Grundlagen des Reitens noch mal anzusetzen und lieber einen Schritt zurückzugehen, als ständig höher schneller und weiter zu wollen.