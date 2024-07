Sportschießen Hannah Wehren ist bereit für die Weltmeisterschaft

Während die Sportschützen aktuell die letzten Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele in Paris treffen, peilt die nächste Generation bereits die Olympiade 2028 in Los Angeles an. Am Wochenende trafen sich die Junioren zum traditionellen Wettbewerb „Shooting Hopes“ im tschechischen Pilsen. Dieser Wettkampf gilt als ein wichtiger Gradmesser für die Weltmeisterschaften der Junioren, die Ende September in der peruanischen Hauptstadt Lima ausgetragen werden.