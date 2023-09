Titelkämpfe im Sportschießen in München Hannah Wehren gewinnt acht Medaillen bei der Deutschen Meisterschaft

Info

Mission Titelverteidigung Die SSG Kevelaer, zuletzt viermal in Serie Deutscher Mannschaftsmeister der Luftgewehrschützen, startet am Wochenende, 7. und 8. Oktober, in Fulda in die neue Saison. Dort trifft das Team am Samstag auf den Dauerrivalen St. Hubertus Paderborn-Elsen, am Sonntag geht’s gegen Gastgeber SV Petersberg.



Der Heimwettkampf Am Wochenende, 6. und 7. Januar, fällt in der Kevelaerer Zweifach-Turnhalle die Entscheidung im Kampf um den Einzug in die Finalrunde. Der Gastgeber trifft am Samstag auf den SV Kamen und am Sonntag auf die Braunschweiger SG.