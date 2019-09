Sportkegeln : Bundesliga: SK Kleve unterliegt in Hessen

Bundesliga: SK Kleve unterliegt in Hessen

Kleve Scherekegeln, Frauen-Bundesliga: KC 87 Wieseck - SK Kleve: 4861 - 4498 Holz. Die Haus-Ida-Frauen befinden sich in der Tabelle nun auf dem vorletzten Rang.

Es war eine lange Reise, die die Klever Scherekeglerinnen zum Auswärtsspiel nach Wieseck antreten mussten. Knapp vier Stunden dauerte die Anfahrt in die hessische Kleinstadt. „Das sind die besonderen Umstände, wenn man in der Bundesliga spielen darf“, sagt Kleves Mannschaftskapitänin Silke Thissen. Beim KC 87 Wieseck setzte es nun allerdings die zweite Niederlage in der dritten Begegnung der noch jungen Spielzeit. „Wir haben verdient verloren, da einige von uns ihre Leistungen nicht abgerufen haben. Eine Ausnahme aber möchte ich da ganz deutlich unterstreichen: Nancy Neuhaus hat stark aufgespielt“, sagt Thissen weiter. Und dennoch: Das Gesamtergebnis fiel deutlich zu Gunsten der Gastgeberinnen aus. Nicht einen einzigen Einzelvergleich konnten die Kleverinnen für sich entscheiden. Die Konsequenz: Mit 0:3 musste sich das Aufgebot aus der Schwanenstadt geschlagen geben.