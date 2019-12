Sport : Das war das Sportjahr 2019

Er schreibt Geschichte mit der SGE Bedburg-Hau: Spielertrainer Sebastian Kaul. Der noch junge Fusionsklub steigt sensationell in die Fußball-Landesliga auf. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Vom ersten Halbjahr 2019 wird ein Spielerstreik, ein Bundesliga-Aufstieg und der Nachwuchs mit Bestleistung in Erinnerung bleiben.

Teilnehmerzahlen Längst ist der Sylvesterlauf, von Alemannia Pfalzdorf ausgerichtet, zum größten Sportereignis der Region geworden. Im vergangenen Jahr gingen dort 2942 Läufer an den Start, auch in diesem Jahr werden 3000 Athleten erwartet.

Chronik Beim Jahresrückblick fällt traditionell der Sylvesterlauf in Goch-Pfalzdorf heraus. Schließlich findet der schon am 31. Dezember statt. Dabei ist dieser Volkslauf seit Jahren ein regelrechtes Volksfest.

Tennis Der Gocher Paul Jansen wird neuer Tennis-Jugendkreistrainer. Er übernimmt in schweren Zeiten.

Sommer-Camp der Fußballschule Grenzland in Bedburg-Hau

Jugendfußball : Sommer-Camp der Fußballschule Grenzland in Bedburg-Hau

Reitsport Beim Springfestival auf dem Hötzenhof in Uedem-Keppeln triumphiert strafpunktfrei Julius Losch, der für den RFV „von Driesen“ Asperden-Kessel startet.

American Football Die Abteilung der Cleve Conquerors beim VfL Merkur wächst unentwegt: In die neue Spielzeit zieht der Klub mit vier Mannschaften.

Kegeln Die Sportkeglerinnen der SK Kleve feiern den Aufstiegs-Coup: Künftig spielen Silke Thissen und Kolleginnen in der Frauen-Bundesliga der Scherekeglerinnen.

Tischtennis Die Klever Nachwuchstalente Mara Lamhardt (Weiß-Rot-Weiß) und Lea Vehreschild (DJK Rhenania) nehmen an den Deutschen Meisterschaften im hessischen Wiesbaden teil.

Basketball Die Herren-Mannschaft des Turnvereins Goch feiert die Vizemeisterschaft in der Landesliga. Lokalrivale VfL Merkur landet im Tabellenmittelfeld.

Handball Die Frauen des Uedemer TuS müssen den Gang in die Landesliga antreten. Sofort treibt Trainer Thomas Hoffmann die Mission Wiederaufstieg voran.

Fußball Am vorletzten Spieltag macht der Oberliga-Aufsteiger 1. FC Kleve den Klassenerhalt perfekt. Die Rot-Blauen beenden die Saison auf Tabellenplatz dreizehn.

Fußball Ein Fußballmärchen wird mit dem 4:1-Sieg gegen den SV Rindern Wirklichkeit: Die SGE Bedburg-Hau steigt unter Trainer Sebastian Kaul als Bezirksliga-Meister sensationell in die Landesliga auf.

Volleyball Durch einen Erfolg gegen den TuS Lintfort retten sich die Volleyball-Männer des SV Bedburg-Hau in der Relegation. Die Mannschaft um Angreifer Stephan Reinders schlägt weiterhin in der Verbandsliga auf.

Fußball Der Oberligist 1. FC Kleve ist um einen prominenten Spieler reicher: Angreifer Andre Trienenjost wechselt vom SV Sonsbeck an den Klever Bresserberg. Er ist der klassische „Neuner“, der dem FC fehlte.

Juni Tennis Nach einer chaotischen Sommermedensaison steigen die Niederrheinliga-Herren des LTK Moyland ab. Nur selten traten die Grün-Weiß vollständig an, zum Abschluss setzt es eine 2:7-Niederlage in Mülheim-Kahlenberg.

Fußball Der SV Hö.-Nie. schafft wie im Jahr zuvor den Landesliga-Klassenverbleib am letzten Spieltag. Zum Abschluss gelingt ein 2:0-Erfolg gegen den SV Scherpenberg.

Jugendfußball Die A-Junioren des 1. FC Kleve holen sich in einem packenden Finale gegen die Sportfreunde Broekhuysen den Pokal beim Prima-Giro-Cup. Sturm Wissel entscheidet die B-Jugend-Konkurrenz für sich.

Leichtathletik Goch feiert beim Steintorlauf ein sportliches Volksfest: 1719 Athleten gehen im Hubert-Houben-Stadion an den Start. Marcel Gnoß vom LV Marathon Kleve gewinnt über die fünf Kilometer.

Jugendfußball Mit einem 1:0-Sieg schaffen die C-Junioren des 1. FC Kleve in der Relegation den Aufstieg in die Niederrheinliga. Die U17- und U19-Aufgebote scheitern. Für sie geht´s wieder in die Leistungsklasse.