Fußball-Oberliga : Sportgericht stoppt Spiel des 1. FC Kleve

Trainer Umut Akpinar (links), hier mit Co-Trainer Lars van Rens, durfte mit seinem Team am Samstag nicht auf den Platz. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve TuRU Düsseldorf geht rechtlich dagegen vor, dass der TSV Meerbusch in der Aufstiegsrunde dabei ist. Es wurde eine einstwillige Verfügung erlassen. Deshalb spielte der 1. FC in Meerbusch nicht.

Von Maarten Oversteegen

TuRU Düsseldorf hatte sich zu früh gefreut. Nach dem Abschluss der Hinserie wähnte sich der Fußball-Oberligist bereits in der Aufstiegsrunde, was den sicheren Klassenverbleib bedeutet hätte. Doch es kam anders. Der TSV Meerbusch und TuRU Düsseldorf waren mit jeweils 30 Punkten zuletzt Tabellennachbarn auf den Plätzen elf (Aufstiegsrunde) und zwölf (Abstiegsrunde). Eine bessere Tordifferenz hatte das Team aus der Landeshauptstadt. Doch die zählt laut Paragraph 24 der Durchführungsbestimmungen für die Saison nicht. Denn der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) hat dort festgelegt, dass bei Punktgleichheit der direkten Vergleich entscheidend ist. Und den hatte der TSV Meerbusch Ende Oktober 2021 mit 1:0 für sich entschieden.

So sortierte der FVN den TSV Meerbusch in die Aufstiegsrunde ein, in der auch der 1. FC Kleve als Tabellenfünfter an den Start geht. Am Samstag, 17 Uhr, hätten die Teams gegeneinander spielen sollen. Doch daraus wurde nichts. Nachdem TuRU Düsseldorf gegen die Verbands-Entscheidung Einspruch eingelegt hatte, erließ das FVN-Sportgericht eine einstweilige Verfügung, nach der die Liga-Partien TSV Meerbusch gegen 1. FC Kleve in der Aufstiegsrunde und SpVgg Sterkrade-Nord gegen TuRU Düsseldorf in der Abstiegsrunde abgesetzt wurden. Schließlich wolle man erst über den Düsseldorfer Einspruch entscheiden.

Info Wann das Torverhältnis zählt und wann nicht Fußball-Verband Niederrhein Im FVN ist schon seit 2019 bei den Männern und Frauen in allen Klassen von der Bezirksliga aufwärts bei Punktgleichheit der direkte Vergleich ausschlaggebend. Die Fußball-Kreise können selbst entscheiden, wie sie verfahren. Fußball-Kreis Kleve/Geldern In den Kreisligen A und B entscheidet bei Punktgleichheit das Torverhältnis. In den Kreisligen C ist der direkte Vergleich ausschlaggebend. Wenn die Teams hier gleichauf sind, gibt es ein Entscheidungsspiel. Fußball-Kreis Rees/Bocholt In der Kreisliga A und den Kreisligen B entscheidet das Torverhältnis über Auf- und Abstieg. In den Kreisligen C werden bei Punktgleichheit Entscheidungsspiele durchgeführt.

Die Verbandsfunktionäre dürften eine rechtlich spannende Frage auf dem Tisch liegen haben. Der Paragraph 24 der Spielordnung wurde im Jahr 2019 neu aufgenommen und sieht die folgende Regelung vor: „Haben in einer Gruppe zwei oder mehrere Mannschaften auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen dieselben höchsten oder niedrigsten Punktzahlen, so entscheiden zuerst die Spiele der betreffenden Mannschaften mit Torverhältniswertung gegeneinander.“

Doch als dieser Passus niedergeschrieben wurde, gab es in der Oberliga noch einen Modus mit einer Hin- und einer Rückrunde – und eben keine Teilung in Aufstiegs- und Abstiegsrunde. Fraglich ist, ob der Paragraph Anwendung finden kann, weil es in der Hinrunde streng genommen noch nicht um Aufstieg oder Abstieg gegangen ist. Immerhin warten noch mehr als zehn Spieltage auf die Akteure in der Oberliga.

Zudem stören sich die Oberbilker daran, dass TuRU in der Tabelle des Portals „fussball.de“ noch vor dem letzten Hinrunden-Spieltag vor dem punktgleichen TSV Meerbusch auf Rang elf gelegen hatte. Erst nach dem letzten Spieltag der Hinrunde wurde die Tabelle dann zu Ungunsten von TuRU manuell geändert. Zudem bezieht der Klub sich auf die Pluralform „Spiele“ im Paragraph 24. Demnach hätte es Hin- und Rückspiel geben müssen. TuRU und Meerbusch traten nur einmal gegeneinander an, in Düsseldorf.

Christoph Thyssen, Vorsitzender des 1. FC Kleve, bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass auf der obligatorischen Oberliga-Tagung vor der Saison kommuniziert worden sei, dass in Fragen der Auf- oder Abstiegsrunde der direkte Vergleich zählt. So scheint die Lage deutlich zu sein. „Für mich kommt das alles total überraschend, ich dachte zunächst an einen Aprilscherz“, sagt Christoph Thyssen, der am Samstagmorgen um 5.19 Uhr offiziell vom Verband über die einstweilige Verfügung, die auch für die Partie von TuRU Düsseldorf gegen die Spielvereinigung Sterkrade-Nord galt, informiert wurde.

„Ich kann nachvollziehen, dass TuRU Düsseldorf Angst vor dem Abstieg hat. Aber die Statuten sind im Sommer festgelegt worden. Allen war klar, dass der direkte Vergleich zählt. Daher sehe ich eigentlich auch keinen Auslegungsspielraum“, sagt Christoph Thyssen. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Klage nicht umgehend von der Kammer abgewiesen wurde. Tatsächlich gibt der Umstand, dass das Sportgericht erst noch einen vorläufigen Rechtsschutz erlassen hat, Rätsel auf. Wäre die Rechtslage klar, hätte womöglich auch eine kurzfristige Entscheidung folgen können. Ob doch ein Formfehler vorliegt, der rechtlich schwierig zu bewerten ist? Es herrscht Unklarheit über die Details. Wann das Sportgericht über den Fall entscheiden wird, stand am Sonntag noch nicht fest.