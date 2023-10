Die Highlights auf den Plätzen im Kreis Kleve Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

SV Nütterden – Viktoria Winnekendonk (Sonntag, 15 Uhr). Der Tabellenzehnte SV Nütterden hinkt in der Kreisliga A ein wenig den eigenen Ansprüchen hinterher. Zwei Niederlagen gab es in den bisherigen vier Heimspielen bereits – und nun droht die dritte. Immerhin tritt das beste Auswärtsteam der Liga am Sonntag in Nütterden an. Der Tabellenzweite Viktoria Winnekendonk hat auf des Gegners Platz bislang 13 von 15 möglichen Punkten geholt und in den fünf Partien nur einen Gegentreffer einstecken müssen. Und er muss einen Erfolg schaffen, wenn er dem Spitzenreiter Alemannia Pfalzdorf, der schon vier Punkte Vorsprung hat, im Rennen um den einzigen Aufstiegsplatz nicht aus den Augen verlieren will.