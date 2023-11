Fußball-Bezirksliga Sportfreunde Broekhuysen müssen Platz eins wieder abgeben

So richtig fanden die Broekhuysener gegen engagierte Rinderner, die die besseren Momente im ersten Durchgang hatten, nicht in die Partie. Klare Torabschlüsse blieben in Hälfte eins aber noch aus. Fünf Minuten nach der Pause konnte SFB-Keeper Marek Schaffers eine Flanke nicht festhalten, der frei stehende Lennart Plum hatte wenig Mühe, um das 1:0 für den SV Rindern zu erzielen. Der Gegentreffer war dann aber ein Weckruf für die Sportfreunde, die mit den Einwechslungen von Sven van Bühren und Maik Weymanns auf mehr Offensive setzten. Die Partie drehte sich dann auch zugunsten der Heimelf. Nach einem Eckball in der 66. Minute war Jan Teegelbeckers mit dem Kopf zur Stelle und glich aus.