Fußball-Kreispokal : Sportfreunde Broekhuysen bestätigen Favoritenrolle souverän

Außenseiter Siegfried Materborn (gestreifte Trikots) bot eine gute Leistung, war gegen die Sportfreunde Broekhuysen aber chancenlos. RP-Foto: Stade Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Der Spitzenreiter der Bezirksliga gewinnt beim B-Ligisten Siegfried Materborn mit 4:1 und ist damit erneut im Niederrheinpokal dabei.

Die Sportfreunde Broekhuysen sind ihrer Favoritenrolle in der letzten Runde des Fußball-Kreispokals gerecht geworden. Der Tabellenführer der Bezirksliga schaffte am Freitagabend einen 4:1 (2:0)-Sieg beim B-Ligisten Siegfried Materborn und ist damit in der kommenden Saison wieder im Niederrheinpokal dabei.

Dass es dem Gastgeber nicht gelungen ist, seinen Ruf als Favoritenschreck, den er sich in dieser Saison erworben hat, zu bestätigen, hatte vor allem einen Grund. „Wir sind an einem übermächtigen Gegner gescheitert“, sagte Sebastian Eul, Spielertrainer von Siegfried Materborn. Er war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zwar durchaus zufrieden. Trotzdem lag nie eine Überraschung in der Luft. „Wir haben gut dagegengehalten und waren auch bis zur 60. Minute im Spiel. Doch letztendlich waren wir gegen eine Mannschaft, die mit einem Bein in der Landesliga steht, chancenlos“, sagte Eul.

Dennis Belzek (24.) und Spielertrainer Sebastian Clarke (37.) stellten die Weichen mit ihren Toren für den Favoriten Broekhuysen in der ersten Halbzeit auf Sieg. Der Außenseiter durfte kurz auf eine Wende hoffen, nachdem Miguel Wurring (51.) auf 1:2 verkürzt hatte. Doch Coen Aarts (59.) stellte den alten Abstand schnell wieder her. Philipp Thissen (87.) gelang das 4:1 (87.). „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, weil wir diese Aufgabe souverän gelöst haben und von Beginn an keinen Zweifel an unserem Erfolg haben aufkommen lassen“, sagte Sebastian Clarke.

Siegfried Materborn: Pau - Lamers, Arns, Eul, T. Limper (82. Schapp), Lousee, Richter (46. Mast), Lange (70. Schumacher), Verheyen (63. Lufrano), M. Wurring, L. Limper (82. G. Wurring).