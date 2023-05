Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Sportfreunde Broekhuysen II verlassen die Abstiegsplätze

Zum ersten Mal in der Saison 2022/2023 überhaupt steht die zweite Mannschaft der Sportfreunde Broekhuysen nicht mehr auf einem Abstiegsplatz in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern. Dank eines 2:1 (1:1)-Heimsieges über den SV Herongen ließ das Team von Trainer Timo Ingenlath die Gäste in der Tabelle hinter sich und belegt nun mit 36 Punkten den rettenden Rang 13.