Fußball-Kreisliga A Viktoria bleibt in Lauerstellung

Die zweite Mannschaft der Sportfreunde Broekhuysen hat am neunten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern den ersten Erfolg in dieser Saison gefeiert. Das zuvor punktlose Schlusslicht schaffte im Kellerduell gegen den Drittletzten SV Grieth einen 4:1-Heimsieg. Aufsteiger TSV Wachtendonk-Wankum II ist nach dem 0:5 bei Arminia Kapellen somit das einzige Team in der Klasse, das noch keinen Zähler auf dem Konto hat. Viktoria Winnekendonk gewann das Heimspiel gegen Siegfried Materborn mit 4:1 und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters Alemannia Pfalzdorf.