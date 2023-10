Die Fußball-Highlights am Wochenende Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

Alemannia Pfalzdorf – FC Aldekerk (Sonntag, 15:30 Uhr). Die beiden Bezirksliga-Absteiger fühlen sich in der neuen Umgebung offenbar pudelwohl. Die Alemannia untermauert frühzeitig ihre Ambitionen auf die Meisterschaft und führt nach acht Spieltagen mit 22 Punkten die Tabelle an. Die junge Mannschaft des FC Aldekerk präsentiert sich nach dem Umbruch überraschend spielstark und hat bislang erst ein Spiel verloren. Die Zuschauer dürfen sich auf eine spielerisch anspruchsvolle Partie freuen, in der eine Überraschung nicht ausgeschlossen ist.