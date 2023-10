Fußball-Oberliga 1. FC Kleve schlägt den Tabellenführer

Fußball-Oberligist 1. FC Kleve stellte sich am Sonntag in einer bestechenden Verfassung vor und besiegte Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg mit 3:1 (2:1). Mit dem überraschenden Sieg rücken die Klever, die nun schon sieben Spiele in Folge ungeschlagen überstanden haben, in der Tabelle auf Platz vier vor. Für die Gäste aus Monheim war es die erste Saisonniederlage.