Übungsleiter-Offensive Lukrativer Job mit hohem Spaßfaktor

Halbjahr für Halbjahr organisiert das Sportbildungswerk ein Programm, das sich vom Kleinkind bis zum Senior an alle Generationen richtet und flächendeckend den Kreis in Bewegung hält. Diverse Fitness- und Laufkurse, Rehasport in verschiedenen Bereichen oder Entspannungsübungen – von Aerobic bis Zumba ist alles dabei. Rund 200 Kurse finden sich in der sportlichen Broschüre, die alle sechs Monate neu erscheint. Aktuell kann Marcel Kempkes auf einen Pool von rund 60 Übungsleitern zurückgreifen – da wird’s mitunter ganz schön eng. „Wenn jemand kurzfristig ausfällt, ist es gar nicht so einfach, Ersatz zu finden. Das gilt vor allem für spezifische Bereiche wie Pilates oder Yoga“, erklärt der Pädagogische Leiter.