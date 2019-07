Sportausschuss : 1,1 Millionen für Leichtathletikanlagen im Hoffmann-Stadion

Kleve Im Klever Sportausschuss gab es den aktuellen Sachstandsbericht zum Sportentwicklungsplan. Gute Nachrichten für VfL Merkur Kleve und 1. FC Kleve.

Für den VfL Merkur Kleve und den 1. FC Kleve sind das gute Nachrichten: Im Rahmen des Sachstandsberichtes des Sportentwicklungsplans geht es in der Oberstadt voran. Heinz-Josef van Meegeren vom Fachbereich Schule, Kultur und Sport teilte beim jüngsten Sportausschuss ganz aktuell mit, dass im Sportzentrum 1. FC Kleve/Gustav-Hoffmann-Stadion die Kosten für die Leichtathletikanlagen von einem beauftragten Architektenbüro mit 1,127 Millionen berechnet wurden. „Die Ertüchtiungsarbeiten betreffen die Tennenumlaufbahn in eine Kunststofflaufbahn sowie die Erneuerung der Hochsprung- und Weitsprunganlagen“, sagt van Meegeren. Außerdem ist beabsichtigt, den Rasenplatz im Gustav-Hoffmann-Stadion zu verlängern, um dort später auch American Football anzusiedeln.

Auch am Bresserberg könnte es vorangehen. Der Fachbereich Gebäudemanagement der Stadt Kleve ist im Zusammenhang mit der weiteren Verwendung der Tribüne in der GETEC-Arena des 1. FC Kleve zwischenzeitlich beauftragt worden, Kosten für eine Fassadensicherung durch den Einbau von Fenstern und Türanlagen einschließlich Verglasung sowie Kosten für Sanitär- und Elektroaufwendung für die obere Tribünenetage zu ermitteln.

Die Verwirklichung eines Sportzentrums Düffelt an einem zentralen Standort ist dagegen nicht möglich, „da keine geeigneten städtischen Flächen in ausreichender Größe zur Verfügung stehen“, sagt van Meegeren. Die Sportvereine SV Donsbrüggen, DJK Rhenania Kleve, Nordwacht Keeken und Vorwärts Schenkenschanz möchten zudem in ihren Platzanlagen bleiben.